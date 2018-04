Ähtärin blogi: Jokaisella on oma pandatarinansa, jotka alkavat usein jo lapsuudesta – "päässä soi TaoTaon tunnussävel"

On todettu, että pandojen isot eteenpäin suuntautuvat silmät ja karvainen ulkonäkö vetoaa ”söpöysreseptoreihimme”. Niillä on hellyttävä nallekarhumainen ulkonäkö – halittavan söpö ja pörröinen.

Hyväntuulinen perhe astuu Pandatalon ovesta sisään. Etunenässä vipeltää perheen taaperoikäinen, joka on pikaisella silmäykselläni arvioiden oppinut hiljattain kävelemään. Ja puhumaan, koska ponnekkaasti lausuttu ”panta, panta, panta, panta” tahdittaa pienen suloisen pandafanin joka askelta.

Siirryn pandamaskotin kanssa pandojen katselutilaan. Siellä nelihenkinen tamperelaisperhe seuraa Lumin köllöttelyä, eikä tämänkään seurueen pandafaniudesta voi erehtyä - sekä perheenäidillä että kahdella rattaissa istuvalla lapsella on pandapipot päässään.

Huomaan, että olen ollut kuulijoiden kanssa mukana isommassa pandatarinassa, johon liittyy uhanalaisuus ja lajiensuojelu. Halu nähdä ja oppia lisää eläimistä, joita on vain kaksi koko Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisestikin vain noin 2 000 yksilöä.

Pandatarinat alkavat usein jo kaukaa lapsuudesta. Olen viestitellyt Ähtäri Zoon Facebook-tilin kautta belgialaisen Alician kanssa, joka on seurannut innokkaasti Lumin ja Pyryn matkaa Kiinasta Suomeen sekä kotiutumista Ähtäriin. Hän seuraa pandoihin liittyvää uutisointia ja pandojen elämää maailmanlaajuisesti, ja tietää nimeltä jopa kymmeniä eläintarhoissa ja Kiinan pandakeskuksissa asustavia pandoja.

Alicia on siis todellinen pandafani. Hänen pandatarinansa alkaa lapsuudesta, jolloin hän ihastui näkemäänsä pandanaamioon. Vuosien odotus ja haaveilu oikeiden pandojen näkemisestä palkittiin lopulta matkana Espanjaan, jossa hän vietti useita tunteja pelkästään pandoja katsellen.

”Ollapa panda.” Moni pandoja katsomassa käynyt toteaa, että pelkästään karvakavereiden katselussa on jotain zenmäisen hypnoottista ja niiden elämä vaikuttaa kadehdittavan rennolta. Ovathan ne pandat söpöjä, itsekin voin viettää pitkiä aikoja pelkästään tuijottaen bambua syövää Pyryä.

Myös nukkuvassa pandassa on jotain hyvin viehättävää, saatikka jos pääsee seuraamaan niiden touhuja ulkotarhassa. Samalla päässä soi lapsuudesta tuttu TaoTaon tunnussävel - osa minun omaa pandatarinaani.

Pandatalo on täynnä erilaisten matkailijoiden pandatarinoita. He matkustavat Ähtäriin tarinat mukanaan - palatakseen kotiin uuden, täydennetyn tarinan kera. Näiden pandatarinoiden täytyy olla iloisia, koska vastaani tulevilla ihmisillä on usein hymy huulella.