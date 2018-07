Ähtärin blogi: Kuuma, kuumempi, kuumin kesä – pandakin vilvoittelee varpaitaan purossa

Bambun syöntiä on hauska seurata: ensin kuuluva nuuhkaisu ja sitten maistuva laatu syödään suurella tyytyväisyydellä. Se mikä ei ole mieleen, siirretään sivuun.

Lumia ja Pyryä on käynyt katsomassa jo reippaasti yli 100 000 vierailijaa, joista suurin osa käy myös Eläinpuistossa ja Kotieläintilalla.

Eläinpuistokierrokselle ja Pandatalo –käyntiin kannattaa varata aikaa, silloin käynnistä saa eniten irti. Ähtärin Eläinpuisto tarjoaa eläimille mahdollisimman luonnonmukaiset olot, jolloin eläimet eivät välttämättä ole koko ajan näkösällä. Eläimiin tutustuminen kannustaa myös rauhoittumaan ja havainnoimaan, muistamaan, että tarkkailukin on toimintaa.

Eläinpuistolenkki on 3 kilometrin mittainen, joten erityisesti kuumalla säällä vesipullo on hyvä olla mukana, vaikka metsä varjostaa ja puolivälin kahvila palvelee. Kaikille ulkoilmaretkille on hyvä valmistautua hieman jo ennakkoon. Säätilan mukainen pukeutuminen ja ennakkotiedot retkikohteesta varmistavat mukavan reissun. Alueen karttaan kannattaa tutustua jo edeltä käsin, niin myös tultaessa retkelle Eläinpuistoon. Aukioloajat, eläinpuistoetiketti, aluekartta ja saapumisohjeet www.ahtarizoo.fi.