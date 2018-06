Ähtärin blogi: Tämän ammattilaisen kyydissä on kulkenut monta villieläintä – rauhallisella miehellä on villit työkaverit

– Alusta saakka puiston eläimet on sijoitettu eläinlajeittain, mitä pidän mm. opetuksen kannalta tärkeänä. Tätä mallia pitää jatkaa ja kehittää edelleen. Opetus- ja suojelusektorilla on tehty vuosikymmenten työ, jonka vuoksi maailmalla luotetaan Ähtärin Eläinpuistoon.

Eläinpuiston intendenttinä Mauno Seppäkoski on toiminut vuodesta 1999.

Kyydissä arvokas lasti



Mauno on Pohjoismaiden ainoa villieläinten kuljetukseen virallisen luvan saanut toimija. Hän on ollut mukana villieläinten kuljetuksissa jo reilut kymmenen vuotta, mutta viimeiset viisi vuotta omalla, varta vasten villieläinten kuljetukseen suunnitellulla vaunullaan.

Kuljetusvaunulle on tarvetta, sillä eläintarhat tekevät eläinten siirtoja Euroopan eläintarhojen yhdistyksen (European Association of Zoos and Aquaria) EAZAn jäsentarhojen välillä uhanalaisten eläinten geneettisen perimän vahvistamiseksi.