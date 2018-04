Ähtärin blogi: Tämän takia pandat vangitsevat katseemme – selitys löytyy ihmisgeeneistä!

Lisääntymisstrategiassa samoja piirteitä

Monilla nisäkkäiden poikasilla on samoja piirteitä kuin ihmisvauvalla, ja tämä on iso syy sille, että pidämme varsin monia eläinlapsia söpöinä. Pandat säilyttävät poikkeuksellisen monia näistä meihin vetoavista ominaisuuksista aikuisinakin: niiden pään muodot ovat pyöreät, posket pulleat ja kasvojen väritys saa silmät vaikuttamaan todellista suuremmilta.

Lisäksi pandan koko ulkomuoto on palleroisen ja pehmeän oloinen. Ja vaikka panda on ketterä kiipeilemään, maassa sen meno näyttää usein hieman lapsenomaisen vaappuvalta.

Pandoilla on "peukalo"

Kaiken tämän lisäksi pandoilla on muitakin hyvin ihmismäisiä piirteitä. Pandoilla on ranneluusta kehittynyt ylimääräinen varvas etutassuissa eli “peukalo", jonka avulla ne voivat käsitellä ruokaa hyvin samaan tapaan kuin ihmiset.

Peukalon kehittyminen on ollut tärkeä askel pandojen evoluutiossa niiden erikoistuessa syömään lähes yksinomaan bambua. Pandat myös suosivat usein ihmismäistä, istuvaa ruokailuasentoa, usein rinteeseen nojaillen kuin istuisivat löhötuolissa. Pandat säilyttävät usein leikkisyytensä aikuisinakin samoin kuin me ihmiset. Niiden menoa ei hetkessä kyllästy katselemaan.

Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että söpöydestään ja ihmismäisistä tavoistaan huolimatta panda on oikea karhu. Se on voimakas villieläin, jolla on omat lajityypilliset tarpeensa, ja jolla on lajina oma tärkeä roolinsa myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.