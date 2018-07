Ähtärin blogi: Vantaalanen Kaija vietti päivän eläintenhoitajina ystävänsä Annen kanssa – pääsivät jopa ruokkimaan pandoja

Kesäkuun alussa Kaija ja ystävätär Anne saapuivat Ähtäriin palkintoa lunastamaan. Voitto osui tällä kertaa erityisen oikeaan, sillä he ovat omien sanojensa mukaan suuria eläinpuistofaneja ja vierailevat mahdollisuuksien mukaan eläinpuistoissa myös aina lomamatkoillaan.

Siivouksen lomassa oli mukava keskustella Jennan kanssa eläintenhoitajan arjesta. Työtä tehdään aamupainotteisesti, ja normaali työpäivä on pituudeltaan 7,5 tuntia. Työ on fyysistä, mutta samalla monipuolista. Eläintenhoitajana oppii tuntemaan hoitamansa eläimet hyvin, ja lisäksi eläinpuistolla on oma eläinlääkäri pitämässä huolta eläinten hyvinvoinnista. Kaija ja Anne pääsivät kurkistamaan myös varastoon, jossa säilytetään erilaisia eläinten aktivointiin tarkoitettuja välineitä ja leluja.