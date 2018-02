Ähtärin pandatalo ylsi avausviikonloppuna kävijätavoitteeseensa – Video: Katso pandojen ensimmäinen arkipäivä minuutissa

– Pandat pääsivät hyvin ulkoilun makuun ja nauttivat siitä, että saivat aiempaa isomman tilan käyttöönsä. Erityisesti Lumi tykkäsi lumessa leikkimisestä ja puukiipeilystä todella paljon. Hieman pandat ovat olleet ehkä tavallista väsyneempiä, kun on tullut riehuttua niin paljon ulkona.

– Pandat eivät nuku samanlaista yhtenäistä ja pitkää yöunta kuin ihmiset, mutta sen olemme huomanneet, että ne ovat olleet hyvin aktiivisia aamupäivällä mutta ovat ottaneet pidempiä torkkuja iltapäivän mittaan, kun aamu on mennyt riehuessa, Niinimäki selvittää.

Ulkonaolo kiinnosti enemmän kuin ihmiset

Vältä salamavaloa pandatalossa

– Pandat syövät ja lepäävät ison osan päivästä. Jos haluaa nähdä enemmänkin niiden puuhia, siellä saa ihan hyvin tunnin tai parikin kulutettua. Ja vaikka meillä on tällä hetkellä käytössä niin sanottu aikaikkunahinnoittelu – lippu siis ostetaan tietylle tunnille – talossa saa sisään mentyään olla niin kauan kuin vain viihtyy.

– Pandat eivät pidä erityisemmin metelistä, eli ylimääräinen ääni on hyvä pitää minimissään. Normaalilla puheäänellä saa toki jutella. Salamavaloa ei pandatalossa saa käyttää, koska ylimääräiset valonväläykset voivat häiritä pandoja.

Pandoilla ei ole pakkasrajaa

Sää on olut Ähtärissä toistaiseksi pandojen kannalta ideaali, eli taivas on ollut selkeä ja pakkasta on ollut päivällä vajaat 10 astetta. Varsinaista pakkasrajaa pandoilla ei ole.