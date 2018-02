Ähtärin uusi toimitusjohtaja hyppäsi Lapista keskelle pandahumua – "Koko Ähtäri on nyt täysin uuden ajan kynnyksellä"

1. helmikuuta Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtajana aloittaneella Pietilällä on edessään kiireinen viikonloppu. Lauantaina huipentuu valtavan iso projekti, kun Kiinasta Suomeen saapuneet pandat Lumi ja Pyry esitellään yleisölle.

Pandatalon ovet avataan yleisölle ja medialle kello 10. MTV Uutiset on paikalla seuraamassa pandakaksikon ensihetkiä karanteenin jälkeen jo aamusta alkaen.

Kyse ei ole vain eläinpuistosta

Lapsuuden syntymäpäiväjuhlien jälkeen Pietilän tie on vienyt muualle kuin Ähtäriin. Viimeiset 14 vuotta hän on asunut pohjoisessa Saariselällä, jossa hän on johtanut Santa´s Hotel Tunturia ja toiminut myös ketjun myynti- ja markkinointivastaavana.