Ähtärin vetonaulojen hulvaton kyräily on huomattu somessa – ruskeakarhut irvailevat pandojen ruokavaliolle ja keskoskaapille

"No niin, kun vähän kustomoitua palloa pyörittää niin nousee jo jalkapalloasiantuntijaksikin", voisi ruskeakarhu ajatella, jos kuulisi, että Lumi on ennustanut MM-kisojen voittajajoukkueenkin. Katso Kymmenen uutisten kevennys yllä!

Ähtäri Zoon facebook-sivuilla kiinalaisten ja suomalaisten karhujen välinen nokkapokka syntyi puoliksi vahingossa. Eläinpuiston kestosuosikkitapahtuma ”Karhujen kevätrieha” on tapahtuma, jossa karhut kömpivät talviunilta ensi kertaa yleisön nähtäville.

"Hetkeksi kun silmänsä ummistaa, niin johan on kaiken maailman ulkomaanelävät varastaneet mediahuomion..."

"Hetkeksi kun silmänsä ummistaa, niin johan on kaiken maailman ulkomaanelävät varastaneet mediahuomion..."

Pandojen ensihetket suomalaisessa lumihangessa kirvoittivat ne heittämään kuperkeikkoja. Kuperkeikkoja kuvattiin lehtiin ja uutisiin. Ruskeakarhujen valttina puolestaan on kautta aikojen ollut jooga – sitä ei ole karhuille opetettu, vaan aikanaan sen on aloittanut tarhassamme asustavien karhujen isoäiti Santra, jolta taito on periytynyt nykyiselle karhuemollemme Mimmille.