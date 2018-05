Ähtärissä iloitaan useista perhetapahtumista – milloin on Lumin ja Pyryn vuoro?

Pandat ovat kuitenkin luonnossa yksineläjiä, ja aikuiset yksilöt tapaavat lähinnä kerran vuodessa esiintyvänä kiima-aikana. Tällaisiin tapaamisiin etenkin Lumi on vielä liian nuori, ja vaikka pandapennut ovatkin toiveissamme, on niitä maltettava vielä odottaa.

Eläinpuistossa kevät on silti täynnä uutta elämää: sen lisäksi, että esimerkiksi talviunia vetäneet karhut ja mäyrät ovat heränneet, ja horrostajistamme viimeinenkin eli kyy on sekin palaamassa omaan terraarioonsa, syntymän ihmeitä tapahtuu harva se päivä.

Ihanan raidallinen villasikakatraamme alkaa olla jo siinä iässä, että ne tonkivat rohkeasti ulkona ja tutkivat innolla kaikkea uutta siivoussangoista risukoihin. Kotieläintilalla vastakuoriutuneet tiput ovat loputtoman hellyyttäviä ja odottavat pääsyään kanalaan yleisön näkyville. Ensimmäiset metsäpeuran vasat ovat jo syntyneet, eivätkä ne vielä tiedä, että me toivomme niiden olevan aikanaan osa käynnissä olevaa LIFE-hanketta, jossa metsäpeuroja palautetaan luontoon.

Honteloraajainen, märkää myttyä muistuttava vastasyntynyt hirvi on käsittämättömän pian syntymänsä jälkeen jo pystyssä. Kuva: Ähtäri Zoo

Honteloraajainen, märkää myttyä muistuttava vastasyntynyt hirvi on käsittämättömän pian syntymänsä jälkeen jo pystyssä ja kykenee liikkumaan vauhdikkaastikkin. Se on monille luonnoneläimille elinehto, sillä emän matkassa täytyy pysyä lähes välittömästi syntymän jälkeen.

Hoitajille kevät on kiireistä aikaa. Talven jäljiltä siivottavaa ja kunnostettavaa on paljon, ja tiineitä eläimiä sekä vastasyntyneitä on tarkkailtava ja tarvittaessa autettava. Aina ei edes tiedetä, onko eläin tiineenä vai ei, sillä sopivia raskaustestejä ei meidän asukkaillemme pahemmin valmisteta.