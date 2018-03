Lumi voi Suomessa paremmin kuin koti-Kiinassa – Pyryä ovat taas alkaneet jo tytöt kiinnostaa, ja juuri siksi pari eristetään nyt toisistaan

Pyryllä taas on hänen mukaansa tullut esiin yhä enemmän murrosikäisen teinipojan piirteitä. Pyry on Palmrothin mukaan keskimääräistä pandaa aktiivisempi, ja se käy aina välillä pihalla haistelemassa, jos Lumi tulisi esille.

Panda eläimenä erakko

Pandat elävät eri tarhoissa, koska täysikasvuinen panda on luonteeltaan erakko, ja haluaa elää suhteellisen rauhassa. Internetissä kiertävät videot yhdessä peuhaavista pandoista on kuvattu pentupandojen kanssa.

Pandoilla on lähes identtinen väritys, jonka perusteella pandaa ei yleensä pysty tunnistamaan. Paremmin pandat erottaa toisistaan ruumiinrakenteesta. Lumi on pandoista pienempi, ja sillä on pyöreämpi pää ja poskipäät. Suuremmalla pyryllä taas on hoikempi pää ja kasvot.