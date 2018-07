Lumi-panda teki ennustuksensa: Tämä maa voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden

Mukana mm-kisoissa on vielä kahdeksan joukkuetta, joten tehtävä oli vaikea. Sen maan kyltti, jonka Lumi valitsi ensimmäisenä, oli voittaja. Innokkaana pandana Lumi jatkoi kylttien tutkimista - liekö juuri siinä järjestyksessä, jossa finaalin jälkeen maat mitalitaulukossa ovat?

– Tämä maa oli Uruguay, jonka lipun luo Lumi pyyhälsi hyvin päättäväisesti tallustellen. Ennustus on varsin mielenkiintoinen, sillä Uruguay on esiintynyt hyvin vahvasti MM-kisoissa. Tähän mennessä neljässä ottelussa sille on tehty vain yksi maali, Sportin toimitus sanaili.