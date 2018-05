Lumileikit vaihtuivat vauhdilla allasriehaan – näin Ähtärin pandakaksikko on pärjännyt Suomen poikkeuksellisessa kevätsäässä

Ähtärin pandat Lumi ja Pyry on totuttu näkemään villinä lumileikeissä. Lämpöä on piisannut jopa niin paljon, että moni ihminenkin on kokenut toukokuisen sään tukalaksi. Pandan paksu karvapeite vaikuttaa olevan omiaan raisuihinkin leikkeihin pakkasessa. Pandahoitaja Anna Palmroth kuitenkin vakuuttaa, etteivät lämpimätkään säät ole pandoille vieraita – ei edes tänä keväänä koettu poikkeuksellisen nopeasti alkanut ja koviin lämpöasteisiin noussut hellekeli.