Miksi ne ovat täällä? Pyryn ja Lumin saapumisesta syntyi dokumentti, joka valaisee suojeluohjelman taustoja ja pandatalon arkea

– Kun sain kuulla, että pandojen Suomeen tulemisen takana on pandojen suojeluprojekti, halusin tuoda esille sen, miksi ne ovat täällä, Ylitalo kertoo.

– On hyvä, että myös meillä on täällä turvassa pandapariskunta, jos Kiinassa sattuisi jotain ikävää, mikä voisi hävittää pandat, sillä laji on nyt jo vaarantunut.