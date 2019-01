Miten eläimiä suojellaan tarhaamalla? Ähtärin eläinpuisto vastaa monia mietityttäneisiin kysymyksiin – "Luontoon palauttaminen voi toteutua lähinnä Lumin ja Pyryn lastenlasten kohdalla"

On useita tapoja auttaa uhanalaisia eläimiä ja edistää luonnonsuojelua, ja tässä yksi hyvä vaihtoehto lisää: ”Vieraile ja välität!”.

Ähtäri Zoo on tehnyt tärkeää luonnon ja lajien suojelutyötä jo yli neljäkymmentä vuotta. WWF uutisoi viime syksynä, että selkärankaisia eläimiä on nyt vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma korvaamaton roolinsa ekosysteemissä, joten jokaisen tulisi herätä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.