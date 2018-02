Näin Lumi ja Pyry -pandojen arki sujuu Ähtärissä: "Bambua menee jopa 30 kiloa päivässä"

– Hyvin on kaikki sujunut, bambu maistuu. Sitä menee keskimäärin 12–30 kilogrammaa päivässä, eläinlääkäri Heini Niinimäki kertoi tiedotteessa.

Pandojen on määrä olla Ähtärin eläinpuiston ja paikkakunnan vetonaula vuosia eteenpäin. Pandat elävät luonnossa noin 20-vuotiaiksi, vankeudessa hieman pidempään.

Pandat ovat Suomessa vuokralla Kiinalta. Ulkomaiset eläintarhat maksavat pandoista vuokraa, josta merkittävän osan on määrä päätyä Kiinassa luonnonvaraisina elävien pandojen suojelun rahoittamiseen.

Pandojen luovuttaminen ulkomaille on myös osa Kiinan imagonhallintaa, niin sanottua pandadiplomatiaa.

Näin pandat viettävät päivänsä:

– Pandoille on annettu suomalaisiksi nimiksi Lumi ja Pyry. Lumi on naaras ja Pyry uros.– Kiina on vuokrannut Suomelle kaksi pandaa, Jin Baobaon ja Hua Baon.