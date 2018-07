Päivän koskettavin video on tässä: Suomalaiskuoro lauloi Ähtärin pandoille niiden omalla kielellä – esitys lumosi myös kiinalaisvieraat

Seminaarinmäen mieslaulajat, lempinimeltään Semmarit, on kokenut kuoro, mutta tilanne Ähtärin pandatalossa oli jotain aivan poikkeavaa. Kuoro on esiintynyt jättimäisillä lavoilla eri puolilla maailmaa, nyt yleisöä oli käytännössä vain kaksi, mutta he olivatkin sitten sitä vaativampaa sorttia.