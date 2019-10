Tällaisia senioreja asuu Ähtäri Zoossa – Mimmi, Klara ja Tytti osoittavat, että ikä ei menoa haittaa!

Tytti nappasi viime kesänä juhannusneito-kisassa perintöprinsessan tittelin ja todisti samalla, että kauneuskisassa on mahdollista pärjätä, vaikka olisi seniori-ikäinen sika.

Villisikaneito Tytti on yksi vanhimmista Ähtäri Zoon asukkaista. Alun perin Zoolandiassa syntynyt 17-vuotias Tytti on iästään huolimatta hyvin pirteä. Ikä näkyy vain siinä, että se ei tiinehdy – tämän vuoksi se saakin pitää seuraa puiston Härski-karjulle.

Hoitaja Outin mukaan myös kuulossa on sanomista… tai sitten pitkä elämä on opettanut Tytille niin sanottua valikoivaa kuuloa!

Ähtäri Zoon joogaava matriarkka



Ihan jokainen karhu ei olekaan päässyt National Geographic -lehteen – mutta Mimmipäs on!

Joogaamisestaan tunnetuksi tullut Mimmi syntyi Ähtäri Zoossa 28 vuotta sitten. Mimmi on matriarkka, jota kunnioittavat sekä muut karhut että niiden hoitajat.

Mimmin vanhemmat, Santeri ja Santra, olivat Ähtäri Zoon ensimmäisiä asukkaita ja Mimmi on useiden pentueiden myötä jatkanut sukua. Mimmin jälkeläisiä asustaa tällä hetkellä Ranualla ja Korkeasaaressa.

Emona Mimmi on ollut tiukka kurinpitäjä, mutta se on tarvittaessa osannut myös joustaa. Kuopuskolmosensa Kasperin, Jesperin ja Joonatanin se teki nelisen vuotta sitten.

Viime vuosiin on mahtunut myös hieman murhetta, kun Mimmin kumppani Mörri jouduttiin lopettamaan iän tuomien vaivojen takia.

Mutta mites se jooga, kuka taidon on Mimmille opettanut? Joogan salat Mimmi on matkinut emoltaan Santralta ja Mimmi puolestaan on näyttänyt esimerkkiä omille pennuilleen.