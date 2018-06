Tämä mies on Ähtärin upeiden pandakuvien takana – "Silloin mennään kun valo on hyvä"

Kesäkuinen illansuu, aurinko paistaa, on helle. Pandatalossa on sulkemisaika käsillä ja asiakkaat tekevät kotiin lähtöä. Valokuvauksen kannalta ajoitus on täydellinen, sillä valo on hyvä. Oletus on, että pandat Lumi ja Pyry kiipeäisivät nyt tyylikkäästi lavitsoilleen nokosille SleepLikePanda –kuvausta varten. Vaistomaisesti kuiskaamme.