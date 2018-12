Tämä taidonnäyte vei potin Suuressa pandasukkakilpailussa – kymmenet käsityön helmet matkustavat sairaalassa jouluaan viettävien perheiden iloksi

Ähtärin eläinpuistossa sijaitsevan Pandatalon sisääntulossa on jouluinen tunnelma. Sisäänkäynnin vieressä olevissa joulukuusissa roikkuu lukuisia sukkapareja, käsitöitä on riittänyt ikkunaankin ripustettavaksi. Töitä on laidasta laitaan mutta yksi asia niitä yhdistää: jättiläispanda on selvä teema.