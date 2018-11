"Tehdään tarpeellinen, karsitaan ylimääräinen" – Ähtärin palkittu Pandatalo haluaa olla esimerkkinä pandamaisesta elämäntavasta

He valitsevat vuosittain kohteen, jonka katsotaan olevan esimerkkinä rakentamisen monimuotoisuudesta tuleville sukupolville.

Pandatalo valikoitui Rakentajalaatan arvoiseksi kohteeksi, koska se raadin perustelujen mukaan on alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä, rakennuksessa on toteutettu jotain aikaisemmin toteutumatonta, rakennus edistää kestävää kehitystä, vaalii luontoarvoja ja on toteutettu esimerkillisesti luontoa säästäen.